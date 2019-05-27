Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от УкраиныНациональная служба новостей вчера в 11:10

Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.

с чего всё началось

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