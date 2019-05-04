Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцевRT на русском 03:37
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.
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Авто
Названы 5 самых доступных на рынке РФ новых хэтчбеков
Обновлено 02 мая в 09:14
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено 02 мая в 21:42
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала о финале сериала
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», заявила, что восхищается финалом шоу.
Обновлено в 02:27
Хоккей
«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
Обновлено в 03:34
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук отдыхает в Париже с бывшим и новым бойфрендами
Российская модель Светлана Бондарчук проводит каникулы в Париже с бывшим и новым бойфрендами.
Обновлено в 04:05
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Наука
Стали известны простые способы защиты от заболеваний сердца
В результате исследования связи пассивного курения и артериальной гипертензией выяснилось, что для защиты своего сердца необходимо просто обезопасить себя от пассивного курения.
Обновлено в 01:38
Наука
Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете
Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено 22 апреля в 20:01
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» прибыла из Средиземного моря в Новороссийск
В городе-герое 3 мая прошла торжественная церемония встречи большой дизельной подводной лодки «Колпино».
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено вчера в 15:19