Общество
Погодный коллапс придет в четверг в МосквуРоссийская газета 06:10
В четверг, 8 июля, около 18.00 столичные синоптики ожидают резкое ухудшение погоды в регионе. А с 21.00 дожди будут столь интенсивные, что зонтики не помогут. Такой прогноз "РГ" озвучила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
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Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.РИА Новости04:26
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«Погодный коллапс», гроза и ливень: 8-9 августа в Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Комсомольская правда05:06
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