Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

с чего всё началось

В четверг, 8 июля, около 18.00 столичные синоптики ожидают резкое ухудшение погоды в регионе. А с 21.00 дожди будут столь интенсивные, что зонтики не помогут. Такой прогноз "РГ" озвучила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Политика Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne) Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.

Армия и оружие Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Общество Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Футбол «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным «Зенит» не оставляет попыток убедить форварда перейти в сочинский клуб, несмотря на то что раньше Заболотный отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.

Политика Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.

Недвижимость ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.

Политика Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.

Кино Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.

Футбол Шалимов оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что шансы южан и «Порту» в противостоянии в Лиге чемпионов равны.

Культура Сергей Полунин создал благотворительный фонд Танцовщик Сергей Полунин создал благотворительный фонд поддержки и развития искусств в России.

Авто Выход преемника Lamborghini Aventador отложен еще на два года Итальянский производитель принял решение отложить выход приемника модели Lamborghini Aventador еще на два года.

Происшествия Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.