Экономика

Поглощение производителя «Ботокса» станет крупнейшей сделкой годаРБК 08:10

Ирландского производителя купит AbbVie — американский разработчик лекарств, который ищет новые направления для развития. AbbVie потратит на приобретение Allergan $63 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Эта сделка станет крупнейшим поглощением публичной компании с начала 2019 года.
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AbbVie покупает Allergan

Фармацевтический вестник08:24

Поглощение производителя «Ботокса» станет крупнейшей сделкой года

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AbbVie приблизилась к сделке с Allergan

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Фармкомпания AbbVie приобретает Allergan за $63 млрд

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Фармкомпания AbbVie купит производителя Botox Allergan за $63 млрд

Financial One08:10

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ПРАЙМ06:49
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