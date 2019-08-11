Происшествия

Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградамRT на русском 12:22

Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Семьям погибших под Северодвинском начислят средний доход сотрудника

ТАСС17:53

Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек

Lenta.ru17:01

Сотрудники «Росатома» пытались предотвратить взрыв на полигоне

Газета.Ru16:20

Погибших под Архангельском сотрудников «Росатома» представят к наградам

RT на русском16:32

Семьям атомщиков, погибших при взрыве в Архангельской области, выплатят пособия в размере 120 окладов

Нижегородская Правда13:48

Погибших при взрыве ракеты сотрудников «Росатома» представят к наградам

РБК16:52

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

РИА Новости12:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
Единоборства

Кормье назвал чемпиона UFC Нурмагомедова великим бойцом

Обновлено в 06:48
Авто

В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель

Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Политика

В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Культура

Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек

Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка

Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Политика

Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России

Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Политика

Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США в 2020 году

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В конце апреля Байден обходил Трампа по популярности на 6%.
Обновлено в 13:58
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве

Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Общество

СМИ раскрыли доходы российских блогеров

Обновлено в 07:37
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено в 17:48
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Общество

В Приамурье готовят списки амурчан для получения федеральной помощи

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Британские антифашисты потребовали прекратить военную помощь Украине

Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Общество

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Общество

«Глаза болят». В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

Обновлено в 11:51
Авто

Немецкие тюнеры доработали пикап Mercedes X-Class

Стоит отметить, что недавно было принято решение о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class из-за низких показателей продаж.
Обновлено в 05:29
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Пострадавшими от паводка в Приангарье признали 45 тысяч человек

Паводок в Иркутской области привел к огромным разрушениям, из-за которых 45 тысяч человек признали пострадавшими.
Обновлено в 01:45
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное