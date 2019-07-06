Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

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