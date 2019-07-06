Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводниковРИА Новости 06:13

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
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«Мы замолкаем, глядя в небеса». На Серафимовском кладбище похоронили погибших в Арктике подводников

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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

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Происшествия

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