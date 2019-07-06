Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводниковРИА Новости 06:13
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
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Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Общество
Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся
За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
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Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
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Политика
Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Политика
В США представили Концепцию по противодействию Кремлю
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Баскетбол
Бывший форвард ЦСКА перейдет в «Эфес»
Сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Рогозин рассказал, как ракету «Воевода» можно применять на «гражданке»
Боевая ракета "Воевода" может использоваться для выведения на орбиту гражданских космических аппаратов после снятия с боевого дежурства, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Красноярске.
Обновлено в 05:40
Политика
Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Футбол
Куадрадо может продолжить карьеру в Китае
Сразу несколько итальянских источников сообщают, что полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 05:10
Общество
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Обновлено в 06:51
Баскетбол
«Барселона» объявила о подписании баскетболиста Миротича
До переезда в НБА Миротич играл за мадридский «Реал». Ранее «Фенербахче» объявил о подписании контракта с экс-баскетболистом ЦСКА де Коло.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве такси вылетело с набережной в Яузу
По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.
Обновлено в 04:46
Авто
Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Смесью таблеток отравилась 17-летняя жительница Петербурга
В Центральном районе Петербурга из квартиры на Кременчугской улице после ссоры с бабушкой госпитализировали 17-летнюю девушку.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии
В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев.
Обновлено в 06:21