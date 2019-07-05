Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в ПетербургеГазета.Ru вчера в 05:38
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на руководителя общественной организации "Клуб моряков-подводников" Игоря Курдина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автор памятника «Курску» готов создать памятник подводникам, погибшим на «Лошарике»
Петербургский дневниквчера в 13:52
«Для меня это будет честью»: Автор мемориала «Курск» готов спроектировать памятник погибшим морякам АС-31
КП - Санкт-Петербургвчера в 07:35
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Космос
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Обновлено в 04:57
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика
В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Найденное на Куршской косе тело девочки опознали
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Общество
Путин поздравил со столетием музейные комплексы Архангельской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо организаторам и гостям мероприятий, которые приурочены к столетию Вельского краеведческого музея имени В.Ф.Кулакова, Каргопольского государственного музея и Сольвычегодского историко-художественного музея.
Обновлено в 11:08
Кино
Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома»
Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Диетологи назвали самые богатые на клетчатку продукты
Диетологи назвали продукты, которые считаются самыми богатыми по содержанию клетчатки.
Обновлено в 07:57
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость
Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных
Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей
Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено 04 июля в 17:09
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Политика
Глава МИД Люксембурга предупредил Европу о наплыве беженцев из Ирана
Если Иран продолжит наращивать количество обогащённого урана, это усугубит конфликт между Тегераном и США и приведёт к наплыву беженцев в Европу.
Обновлено в 08:38