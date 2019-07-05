Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в ПетербургеГазета.Ru вчера в 05:38

Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на руководителя общественной организации "Клуб моряков-подводников" Игоря Курдина.
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В Петербурге сегодня, по некоторым данным, пройдут похороны моряков, погибших при пожаре на подлодке в Баренцевом море

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Автор памятника «Курску» готов создать памятник подводникам, погибшим на «Лошарике»

Петербургский дневниквчера в 13:52

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КП - Санкт-Петербургвчера в 07:35

Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище

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Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем «Курска»

Интерфаксвчера в 04:05

Тела погибших в Баренцевом море подводников привезли в Санкт-Петербург

Znak.comвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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Путин поздравил со столетием музейные комплексы Архангельской области

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Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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Диетологи назвали самые богатые на клетчатку продукты

Диетологи назвали продукты, которые считаются самыми богатыми по содержанию клетчатки.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
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Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
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После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
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В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
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Если Иран продолжит наращивать количество обогащённого урана, это усугубит конфликт между Тегераном и США и приведёт к наплыву беженцев в Европу.
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