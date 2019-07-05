Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на руководителя общественной организации "Клуб моряков-подводников" Игоря Курдина.

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

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