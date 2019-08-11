Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградамИзвестия 13:24

Сотрудников ядерного центра в Сарове, погибших во время испытаний ракеты под Северодвинском Архангельской области, представят к государственным наградам.
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