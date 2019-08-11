Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградамИзвестия 13:24
Сотрудников ядерного центра в Сарове, погибших во время испытаний ракеты под Северодвинском Архангельской области, представят к государственным наградам.
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Здоровье
Врачи рассказали о пользе и противопоказаниях арбуза
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото
Обновлено в 18:37
Происшествия
Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС
Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.
Обновлено в 17:51
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил свою жену Юлию Проскурякову с днем рождения
Российский музыкант Игорь Николаев поздравил свою жену, певицу Юлию Проскурякову с днем рождения, а также поблагодарил ее любовь и трехлетнюю дочь.
Обновлено в 23:23
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено в 22:00
Политика
Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено 09 августа в 18:04
Кино
Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
Обновлено в 03:46
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено в 22:21
Футбол
Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»
Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи".
Обновлено в 14:28
Спорт
В Екатеринбурге марафон «Европа — Азия» объединил 7 тыс. человек
В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Названы указывающие на снижение иммунитета признаки
В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
Обновлено в 09:53
Общество
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.
Обновлено в 16:22
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07