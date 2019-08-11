Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградамИзвестия 13:24
Сотрудников ядерного центра в Сарове, погибших во время испытаний ракеты под Северодвинском Архангельской области, представят к государственным наградам.
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Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Политика
Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.
Обновлено в 12:03
Наука
Ученые рассказали, почему кошки едят траву
Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.
Обновлено вчера в 04:03
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Экономика
Стало известно, как рассчитывали новый тариф на проезд в автобусах
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов рассказал о том, как рассчитывали новый тариф на проезд в общественном транспорте, сообщает «Ростовский городской транспорт».
Обновлено в 14:30
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Футбол
Ахмат — Спартак 0:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:49
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Футбол
Эксперт: Арбитр Мешков ошибочно не поставил пенальти в ворота «Сочи» в матче с ЦСКА
Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был назначить 11-метровый удар в ворота сочинцев в концовке встречи.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Украинская прокуратура провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне
Обыски на танкере «Мария» провели сотрудники подконтрольной Киеву «прокуратуры Автономной республики Крым», сообщил Telegram-канал ведомства.
Обновлено в 02:21
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Общество
Глава YouTube ограничила своих детей от смартфонов ради живого общения
Глава видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки сообщила, что часто забирает у своих детей телефоны для того, чтобы они чаще общались и больше времени проводили в реальном мире.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено в 10:18
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Кино
Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил планы США вывести войска из ФРГ
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался в связи с заявлением американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о возможности вывода части войск США из Германии и переброски военных в Польшу.
Обновлено в 01:46