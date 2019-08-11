Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградамИзвестия 13:24
На испытаниях в Архангельской области погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский, рассказал Костюков. Представитель центра отметил, что гибель сотрудников является горькой утратой для всего ядерного центра и «Росатома», добавляет «Газета.ру».
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Пятеро погибших на Северодвинском полигоне работали в Саровском ядерном центре
ГТРК Нижний Новгород08:13
Стали известны имена погибших жителей Сарова на военном полигоне в Архангельской области (обновлено)
Нижегородская Правда03:47
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