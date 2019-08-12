с чего всё началось

В сообщении "Росатома" погибших назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра. Все они представлены к государственным наградам. В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Армия и оружие В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.

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Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.

Общество Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

Политика Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Футбол Малком опроверг слухи об уходе из «Зенита» Малком намерен оставаться в «Зените», отработать своё нынешнее соглашение и «творить историю» петербургского клуба.

Общество Кировчане увидят ночью звездопад Метеорный поток можно увидеть невооружённым глазом, оптические приборы не понадобятся.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Армия и оружие Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.

Футбол Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“» Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском ребенок Ребенок, пострадавший после падения в обрыв автобуса под Новороссийском, умер в больнице Краснодарского края.