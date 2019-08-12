Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградамРИА Новости вчера в 12:27
В сообщении "Росатома" погибших назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра. Все они представлены к государственным наградам. В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
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с чего всё началось
«Росатом» направил в администрацию президента России предложение о награждении государственными наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.Ведомостивчера в 19:24
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