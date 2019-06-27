Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушенияРИА Новости 02:05
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". На кадрах видно, как лайнер снижается, заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание.
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