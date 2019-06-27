Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушенияРИА Новости 02:05

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". На кадрах видно, как лайнер снижается, заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание.
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Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

РИА Новости02:05

Власти Бурятии открыли горячую линию для консультации пассажиров аварийно севшего Ан-24

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Погибший командир сгоревшего при посадке в Бурятии Ан-24 был опытным пилотом

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Появилось видео из потерпевшего крушение самолёта в Бурятии

Байкал-Daily02:27

Пожар на самолете в Бурятии локализовали

Первое альтернативное телевидение00:24

Владимир Павлов: «Пилоты совершили подвиг»

Номер один02:39

"Держитесь!": пассажир снял на видео аварийную посадку Ан-24 в Бурятии

Вести.Ru01:48
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

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ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
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Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
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Экономика

Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году

Налоговое бремя на российскую экономику увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 01:00
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

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Британские истребители проводили четыре российских самолета

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Политика

КГИ определил самые частые пути развития карьеры мэров в России

Основными по распространенности сценарии для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.
Обновлено в 01:37
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Александра Серова заподозрили в ношении памперсов

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В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 01:36
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая

Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Минобороны предупредило об информационных атаках на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства», — сказал Конашенков.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Экономика

Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана

Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Эксперт ООН привел в пример Западу действия Москвы по делу Голунова

Российские власти продемонстрировали реальную демократию и уважение прав работников СМИ по делу журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено вчера в 06:39
Футбол

Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
Обновлено в 01:44
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Сегодня утром в лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН, расположенном в Октябрьском округе Томска, произошел пожар.
Обновлено в 00:39
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