Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводниковВедомости 05:57
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
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