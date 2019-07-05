Происшествия
На Серафимовском кладбище похоронили 14 погибших подводниковРидус 06:04
Все 14 подводников похоронены рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». Трагедия произошла вечером 1 июля в Баренцевом море. На спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик», возник пожар.
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Автор памятника «Курску» готов создать памятник подводникам, погибшим на «Лошарике»
Петербургский дневниквчера в 13:52
«Для меня это будет честью»: Автор мемориала «Курск» готов спроектировать памятник погибшим морякам АС-31
КП - Санкт-Петербургвчера в 07:35
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В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
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«Ромб будет всегда в моем сердце». Боккетти попрощался со «Спартаком»
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Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
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Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Нидерландов во втором матче Кубка Европы и вышла в финал турнира, который проходит в португальском Назаре.
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ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
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Умер режиссер Владимир Двинский
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Происшествия
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Акцент на ноги: Орбакайте опубликовала отпускное фото на яхте
Для морской прогулки 48-летняя Кристина Орбакайте выбрала яркую тунику, продемонстрировав стройные длинные ноги.
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Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
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Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины назначил нового командующего сил логистики ВС
Министр обороны Украины Степан Полторак назначил генерал-лейтенанта Олега Вишневского на пост командующего сил логистики Вооружённых сил страны.
Обновлено в 08:17
Общество
Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
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Обновлено вчера в 22:14
Игры
Тестирование PvP в Gears 5 стартует 19 июля
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
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Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Авто
В скором времени может увидеть свет пикап Renault Duster
В России новая разработка в ближайшее время не появится, поскольку она будет базироваться на втором поколении кроссовера Duster, а на российском рынке всё ещё продается первая генерация данной модели.
Обновлено в 06:07