Футбол

Погибший футболист Сала отказывался переходить в «Кардифф»RT на русском 03:42

Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, не хотел переходить в клуб Английской премьер-лиги «Кардифф».
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СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

Чемпионатвчера в 23:14

«Кардифф» обвинили в гибели Салы

Газета.Ru21 мая в 21:18

Сала перед гибелью рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф»

Sport24.ruвчера в 22:29

Эмилиано Сала перед гибелью признался в ненависти к руководству «Нанта»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Матч ТВвчера в 21:49

Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»

Sportbox.RUвчера в 21:49

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Вести.Ruвчера в 23:10
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Происшествия

Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»

Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38
Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия

МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе

Обновлено в 05:22
Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Обновлено в 03:35
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии

О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Общество

Госдума обнулила ставку НДС на региональные авиаперевозки

Госдума установила на бессрочной основе нулевую ставку НДС для рейсов, которые совершаются в обход Москвы и Московской области.
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Apple зарегистрировал 11 новых iPhone в России

Компания Apple зарегистрировала в России 11 новых iPhone. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:44
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Политика

Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО

Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Обновлено в 06:37
Политика

Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Наука

В Канаде найден самый древний гриб

На территории арктической области Канады были обнаружены древнейшие земные грибы, возраст которых составляет примерно один миллиард лет.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Космос

Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов

Обновлено в 06:40
Общество

В Башкирии прогнозируются дожди, грозы, град и сильный ветер

В Башкирии прогнозируется непогода. Специалисты Башгидромета дали уточненный прогноз погоды на ближайшие дни.
Обновлено вчера в 21:19
Гаджеты

Huawei подготовила замену для Windows и Android

Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
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Нант
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