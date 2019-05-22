Футбол
Погибший футболист Сала отказывался переходить в «Кардифф»RT на русском 03:42
Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, не хотел переходить в клуб Английской премьер-лиги «Кардифф».
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Эмилиано Сала перед своей гибелью признался близким, что не хочет переходить в «Кардифф»
Sportbox.RUвчера в 21:49
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