Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в ПетергофеКоммерсантъ вчера в 18:23
Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга
Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.Фонтанка.Рувчера в 14:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Интернет
Российский рынок рекламы на Smart TV за год вырос почти в четыре раза
Российские компании потратили в 2018 г. на рекламу через экраны телевизоров (и другой техники, подключенной к интернету) 750 – 800 млн руб. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации IAB Russia.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман
Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения.
Обновлено в 08:08
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Общество
МЧС предупредило о ливнях и граде в Крыму
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронта вечером и до конца суток 3 июля, сутки 4 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:32
Авто
Продажи АвтоВАЗа уменьшились на 2% в июне
Обновлено в 05:20
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Политика
Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид глифосат
Австрия стала первой страной Европейского союза, запретившей применение в сельском хозяйстве глифосата, одного из самых распространенных в мире гербицидов.
Обновлено в 04:21
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Технологии
Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России
По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09