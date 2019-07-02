Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.

с чего всё началось

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

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