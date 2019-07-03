«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — заявил он. Беглов выразил соболезнования семьям погибших. О том, что подводники были приписаны к петербургской войсковой части, ранее сообщила «Фонтанка».

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

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