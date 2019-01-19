Происшествия
Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютахИзвестия вчера в 16:11
Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы. Об этом изданию 47news рассказали в экстренных службах Сахалинского края. Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухе 18 января около 8:07 мск.
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с чего всё началось
Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика.47 новостейвчера в 10:47
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Подробности поисков погибших лётчиков Су-34 в Японском море: тела доставали рыбаки
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