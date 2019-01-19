Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютахИзвестия вчера в 16:11

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы. Об этом изданию 47news рассказали в экстренных службах Сахалинского края. Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухе 18 января около 8:07 мск.
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с чего всё началось

Подробности поисков погибших лётчиков Су-34 в Японском море: тела доставали рыбаки

Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика.
47 новостейвчера в 10:47

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Погибшие пилоты Су-34 запутались в парашютах

РЕН ТВ02:51

Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе

Комсомольская правда02:06

Подробности поисков погибших лётчиков Су-34 в Японском море: тела доставали рыбаки

47 новостейвчера в 10:47

СМИ: погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах

Газета.Ruвчера в 15:08

Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах

News.ruвчера в 14:14

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Известиявчера в 16:11

Спасатели обнаружили тела двух летчиков с потерпевших аварию Су-34

БИЗНЕС Online18 января в 14:54
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия

В Японии умер старейший мужчина в мире

Обновлено в 03:46
Происшествия

Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения

За время пребывания Рыбки и Лесли в Таиланде суд в Усть-Лабинске удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски, поданный после публикации в соцсетях фотографий и тайно записанных разговоры бизнесмена.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В результате пожара в Куршавеле погибли два человека

Обновлено в 02:47
Происшествия

Во Франции около 50 «желтых жилетов» ворвались в тюрьму, сообщили СМИ

Порядка 50 "желтых жилетов" ворвались в субботу на территорию тюрьмы в городе Дижон на востоке Франции, требуя "освободить своих товарищей", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов

В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В окрестностях Дамаска прогремел взрыв

Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в драке в московском метро

На станции метро «Трубная» произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Афганистане боевики атаковали конвой губернатора провинции Логар

Обновлено в 02:54
Происшествия

В результате пожара в Махачкале погиб один человек

Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Махачкале.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда

Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Пожарные потушили два судна на Москве-реке

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

На железнодорожном переезде в Саратовской области произошло ДТП

Авария произошла 19 января в 23:34 на регулируемом железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Железноводске без водоснабжения остались 540 человек

Одиннадцать социально значимых объектов и 540 человек остались без холодного водоснабжения в городе Железноводске Ставропольского края.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Москве к задержанным участникам акции не пускают защитника

Обновлено вчера в 09:13
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Су-34
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
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