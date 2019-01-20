Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютахИзвестия вчера в 16:11

Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика.

с чего всё началось

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы. Об этом изданию 47news рассказали в экстренных службах Сахалинского края. Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухе 18 января около 8:07 мск.

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Происшествия Происшествия Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле

Происшествия Происшествия Умер самый старый мужчина на планете

Происшествия Происшествия В окрестностях Дамаска прогремел взрыв Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.

Происшествия Происшествия Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Происшествия Происшествия AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.

Происшествия Происшествия В Барнауле устранили аварию, оставившую без отопления 50 жилых домов Коммунальщики устранили аварию, из-за которой без тепла несколько часов оставались 52 многоквартирных дома и социальные объекты в Барнауле, сообщает мэрия города.

Происшествия Происшествия Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.

Происшествия Происшествия В Афганистане атаковали кортеж губернатора провинции Логар

Происшествия Происшествия Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Марий Эл Частный двухместный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку возле поселка Шелангер в Республике Марий Эл.

Происшествия Происшествия Два человека получили ножевые ранения в драке в московском метро На станции метро «Трубная» произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествия Происшествия В Татарстане ребенок погиб от отравления угарным газом "В 22.15 мск 19 января поступила информация об отравлении угарным газом трех человек, в том числе двоих детей - 2001 и 2005 годов рождения, в квартире дома в Бугульме по улице Белинского, 7", - говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Жители Петербурга пожаловались на вонь Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге пожаловались на сильный неприятный запах.

Происшествия Происшествия Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане «В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.

Происшествия Происшествия Пожарные потушили два судна на Москве-реке