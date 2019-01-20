Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютахИзвестия вчера в 16:11

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы. Об этом изданию 47news рассказали в экстренных службах Сахалинского края. Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухе 18 января около 8:07 мск.
Читать в источнике
с чего всё началось

Подробности поисков погибших лётчиков Су-34 в Японском море: тела доставали рыбаки

Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика.
47 новостейвчера в 10:47

Подробнее о событии

Запутались в парашютах: стали известны детали гибели пилотов Су-34

Газета.Ru04:47

Подробности поисков погибших лётчиков Су-34 в Японском море: тела доставали рыбаки

47 новостейвчера в 10:47

Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе

Комсомольская правда02:06

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Известиявчера в 16:11

Погибшие на Дальнем Востоке лётчики запутались в парашютах

News.ruвчера в 14:14

Погибшие пилоты Су-34 запутались в парашютах

РЕН ТВ02:51

Спасатели обнаружили тела двух летчиков с потерпевших аварию Су-34

БИЗНЕС Online18 января в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле

Обновлено в 03:38
Происшествия

Умер самый старый мужчина на планете

Обновлено в 02:50
Происшествия

В окрестностях Дамаска прогремел взрыв

Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне

Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

В Барнауле устранили аварию, оставившую без отопления 50 жилых домов

Коммунальщики устранили аварию, из-за которой без тепла несколько часов оставались 52 многоквартирных дома и социальные объекты в Барнауле, сообщает мэрия города.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В Афганистане атаковали кортеж губернатора провинции Логар

Обновлено в 02:39
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Марий Эл

Частный двухместный легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку возле поселка Шелангер в Республике Марий Эл.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в драке в московском метро

На станции метро «Трубная» произошла драка, два человека получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Татарстане ребенок погиб от отравления угарным газом

"В 22.15 мск 19 января поступила информация об отравлении угарным газом трех человек, в том числе двоих детей - 2001 и 2005 годов рождения, в квартире дома в Бугульме по улице Белинского, 7", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на вонь

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге пожаловались на сильный неприятный запах.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане

«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Пожарные потушили два судна на Москве-реке

Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда

Обновлено вчера в 15:42
ещё по теме
Су-34
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное