Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.

с чего всё началось

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.

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