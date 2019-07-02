Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в ПетербургеГазета.Ru вчера в 19:36
Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось
Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга
Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.Фонтанка.Рувчера в 14:58
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Офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части
Gazeta.SPbвчера в 16:56
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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