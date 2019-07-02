Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.

с чего всё началось

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Политика Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.

Общество Красноярский губернатор извинился за резкие слова Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Политика Путин прокомментировал гибель российских подводников Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.

Политика Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство» Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».

Армия и оружие Толстых американских военных посадят на кетогенную диету Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.

Происшествия В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.

Экономика Путин потребовал прекратить необоснованные отказы в ипотеке Президент России Владимир Путин распорядился принять меры по недопущению необоснованных отказов в выдаче ипотеки семьям, имеющим право на льготы.

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.

Происшествия В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Общество За браконьерами в Хабаровском крае проследят спутники Спутники позволят получить четкую картинку нарушений, увидеть даже регистрационные номера транспортных средств, а также получить координаты мест, где идет незаконная ловля.

Политика Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний Ответный шаг Праги побудил Минтранс рано утром 2 июля выписать чешской авиакомпании необходимое разрешение, а также стороны активно начали вести диалог, в результате которого до 7 июля рейсы между двумя странами восстановлены в полном объеме.