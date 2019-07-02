Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в ПетербургеГазета.Ru вчера в 19:36

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось

Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга

Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.
Фонтанка.Рувчера в 14:58

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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе. Названы имена троих из них

Дождь03:10

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Коммерсантъвчера в 18:23

СМИ: Погибшие в Баренцовом море подводники служили в Петергофе

Фонтанка.Ру01:22

Члены экипажа атомной подлодки, погибшие в Баренцевом море, служи в войсковой части 45707

Эхо Москвы03:30

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Газета.Ruвчера в 19:36

СМИ: Погибшие в Баренцевом море служили в Петергофе

47 новостейвчера в 19:14

СМИ узнали о связи погибших подводников с секретной частью в Петербурге

РБК00:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Футбол

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли снова госпитализировали

По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Происшествия

14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России

Известно, что в результате произошедшего инцидента погибло 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Месси обвинил судей в поражении Аргентины на Кубке Америки

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей национальной команды в полуфинале Кубка Америки против Бразилии.
Обновлено в 01:18
Баскетбол

Форвард «Басконии» Хиллиард подписал контракт с ЦСКА

Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с БК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:17
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Энергетика

Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество

Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Единоборства

Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере

Обновлено вчера в 06:03
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Авто

Lexus тизером анонсировал выход своей роскошной яхты LY 650

В настоящее время ведется строительство первого LY 650, и Lexus поручила работу над проектом специалистам из Marquis Yachts.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию

Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Обновлено в 00:31
Политика

Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей

Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 14:24
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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