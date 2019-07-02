Армия и оружие
Погибшие подводники служили в ПетергофеOnline47.ru 19:32
Все14 моряков, которые погибли в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707. Часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Петербурга. Часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны, информация о ней строго засекречена.
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Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга
Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.Фонтанка.Ру14:58
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