Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.

с чего всё началось

Все 14 моряков, которые погибли в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707. Часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Петербурга, пишет "Фонтанка". Часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны, информация о ней строго засекречена.

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