Армия и оружие

Погибшие подводники служили в ПетергофеOnline47.ru вчера в 19:32

Все 14 моряков, которые погибли в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707. Часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Петербурга, пишет "Фонтанка". Часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны, информация о ней строго засекречена.
Читать в источнике
с чего всё началось

Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга

Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.
Фонтанка.Рувчера в 14:58

Подробнее о событии

Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ служили в Петергофе

Петербургский дневниквчера в 23:02

Погибшие на российской подлодке моряки числились в питерской секретной военной части

Эхо Москвывчера в 23:02

Погибшие моряки были приписаны к петербургской военной части

МР7.рувчера в 16:02

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Коммерсантъвчера в 18:23

«Фонтанка»: погибшие моряки числились в составе секретной части в Петербурге

Дождьвчера в 16:03

Офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части

Gazeta.SPbвчера в 16:56

Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга

Фонтанка.Рувчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:00, Ашберн
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Политика

Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний

В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье

Минздрав назвал причины смерти женщин в России

22,9% женщин умирают от болезней системы кровообращения, а еще 19,2% — от внешних причин. Такой печальный рейтинг составили в Минздраве.
Обновлено вчера в 23:08
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Кино

Создатель «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено вчера в 23:25
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Аналитики провели исследование остаточной стоимости (Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте трех лет.
Обновлено вчера в 06:37
Гаджеты

Xiaomi представила сразу три новых смартфона

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Глава Октябрьского района Уфы подал в отставку после критики Хабирова

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ раскритиковал Радий Хабиров, подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 16:28
Энергетика

Россия и саудовская Аравия поставили ОПЕК под контроль

Обновлено 01 июля в 19:30
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено 01 июля в 10:47
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Баскетбол

Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
Обновлено вчера в 14:06
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
Главное