Армия и оружие
Погибшие подводники служили в ПетергофеOnline47.ru вчера в 19:32
Все 14 моряков, которые погибли в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707. Часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Петербурга, пишет "Фонтанка". Часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны, информация о ней строго засекречена.
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с чего всё началось
Тайная экспедиция. Погибшие в Баренцевом море офицеры ВМФ улетели в свой последний поход из Петербурга
Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций. Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге.Фонтанка.Рувчера в 14:58
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Погибшие на российской подлодке моряки числились в питерской секретной военной части
Эхо Москвывчера в 23:02
Офицеры ВМФ, погибшие в Баренцевом море, приписаны к петербургской военной части
Gazeta.SPbвчера в 16:56
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