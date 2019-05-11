Трагедия в Шереметьеве
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИГазета.Ru 10:29
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни
Комсомольская правда10:08
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