Трагедия в Шереметьеве

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИГазета.Ru 10:29

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
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Газета.Ru10:29

ТАСС назвал неминуемой гибель пассажиров в хвосте SSJ-100 в Шереметьеве

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