Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника НиконоваРоссийская газета 06:27
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на помощника режиссера "Брестской крепости" Тамару Борбот.
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Причина смерти актрисы Ники Никоновой: звезда «Брестской крепости» утонула в реке на Аляске
Комсомольская правда11:39
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