с чего всё началось

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на помощника режиссера "Брестской крепости" Тамару Борбот.

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Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

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Космос Частная ракета из Японии упала в море после запуска Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.

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Музыка Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара» Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

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