Кино

Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника НиконоваРоссийская газета 06:27

24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на помощника режиссера "Брестской крепости" Тамару Борбот.
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с чего всё началось
По данным
 издания Fairbanks Daily News-Miner, актриса (в заметке ее называют «Верамика Майкамава») погибла, когда вместе с мужем попыталась добраться до автобуса, где жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.
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