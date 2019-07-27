Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника НиконоваРоссийская газета 06:27
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на помощника режиссера "Брестской крепости" Тамару Борбот.
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Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.Комсомольская правда05:27
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Актриса Ника Никонова погибла, пытаясь повторить подвиг американского выживальщика
Комсомольская правда08:39
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