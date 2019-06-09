Политика
Погиб посаженный Макроном и Трампом дубГазета.Ru вчера в 13:11
В апреле 2018 года Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Саженец дуба Макрон и его жена привезли с собой из Франции. На следующий день дерево исчезло лужайки Белого дома.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Культура
Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу
Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
В матче чемпионата Украины болельщики подожгли сиденья и напали на судью. Видео
"Карпаты" благодаря победе сохранили место в премьер-лиге. Все о чемпионате Украины – здесь.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Португалия и Нидерланды сыграют в первом в истории финале Лиги наций по футболу
9 июня состоится первый в истории финал футбольной Лиги наций УЕФА. На поле встретятся сборные Португалии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 23:31
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Космос
Физики рассказали о космической погоде и ее опасности
Эксперты из Мичиганского технологического университета изучили космическую погоду и ее опасность для жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Общество
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей
Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил, что был шокирован критическим комментарием наставника российской команды Ильи Воробьёва относительно игры скандинавского коллектива.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В Казахстане стартовали президентские выборы
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Музыка
Алина Загитова опубликовала часть нового показательного выступления
Российская олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила небольшое видео с тренировки под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено вчера в 10:39
Музыка
Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей
Обновлено вчера в 03:05
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37