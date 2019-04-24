Футбол

Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»Евро-футбол.ру 01:03

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду. Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз, контракт которого с манкунианцами истекает летом 2021 года, желает продолжить карьеру в мадридском "Реале".
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L’Équipe: Погба сказал партнерам по «МЮ» о желании уйти из клуба

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Sport24.ruвчера в 21:05

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Погба сообщил партнерам в «Манчестер Юнайтед» о желании перейти в «Реал»

Газета.Ru00:15

Погба сообщил партнёрам по «Манчестер Юнайтед» о намерении перейти в «Реал»

Чемпионатвчера в 23:26

Беспокойный Погба

Soccer.ru04:00
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Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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