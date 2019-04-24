Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»Евро-футбол.ру 01:03

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил своим одноклубникам о желании сменить команду. Как сообщает L'Equipe, 26-летний француз, контракт которого с манкунианцами истекает летом 2021 года, желает продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Погба заявил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»

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