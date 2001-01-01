Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 10:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба предстоящим летом может сменить команду. Агент футболиста Мино Райола уже начал работать над трансфером, сообщает Marca. Ранее Погба сказал, что любой футболист мечтает играть за мадридский «Реал».

Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»

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