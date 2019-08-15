Футбол
Погба все еще надеется на переход в «Реал»Газета.Ru 11:45
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба все еще надеется перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca. По информации издания, футболист по-прежнему хочет перебраться к "сливочным", хоть и понимает, что такой расклад событий маловероятен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» не отпустит Погба в «Реал» даже за 200 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 05:56
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Эксперты назвали несовместимые лекарства
Фармакологи назвали лекарства, прием которых одновременно может серьезно навредить здоровью.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Происшествия
На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию
Автомобиль Следственного комитета РФ попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с гибким дисплеем Z-образной формы
Компания Samsung запатентовала новый вариант конструкции смартфона с гибким дисплеем. Рендеры аппарата опубликовал ресурс LetsGoDigital.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Политика
Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер
Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.
Обновлено в 10:58
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково»
Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
Обновлено в 08:32
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Granta
В открытой базе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новые версии автомобиля Lada Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными физическими возможностями.
Обновлено в 03:10
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания ввела запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть
Обновлено в 10:37
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Политика
Зеленский возглавил список самых влиятельных людей Украины
Журнал "Новое время" опубликовал список из ста самых влиятельных людей Украины.
Обновлено в 08:38
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40