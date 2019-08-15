Футбол

Погба все еще надеется на переход в «Реал»Газета.Ru вчера в 11:45

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба все еще надеется перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca. По информации издания, футболист по-прежнему хочет перебраться к "сливочным", хоть и понимает, что такой расклад событий маловероятен.
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