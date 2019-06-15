Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
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Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Авто
Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW
Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
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Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Хоккей
НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»
Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Авто
Первый минивен в мире — Stout Scarab
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Финансы
Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.
Обновлено в 10:53
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Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Как показал опрос, проведенный в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, считающих свою машину, в первую очередь, средством передвижения – среди владельцев Geely (97%).
Обновлено вчера в 09:29
Транспорт
В Росавтодоре прокомментировали увеличение скоростного лимита
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
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Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Космос
Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды
Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено в 08:09
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Политика
Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Реву, вспоминаю малышку: сестра Жанны Фриске показала уникальные фото
Наталья показала множество фото с Жанной как публичного характера, так и из семейного архива.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Общество
Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56