Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.
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Погба попросит выставить его на трансфер, чтобы перейти в «Реал», пишут СМИ

РИА Новости10:42

СМИ: Погба объявит бойкот «Манчестер Юнайтед», если его не отпустят в «Реал»

Спорт-Экспресс09:08

Погба хочет перейти только в «Реал»

Soccer.ru02:30

СМИ: Погба объявит бойкот «МЮ», если не перейдет в «Реал»

Матч ТВ08:54

Погба хочет перейти в «Реал», «МЮ» не собирается его продавать

Sports.ru07:45

Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»

Чемпионат08:04

Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru09:05
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