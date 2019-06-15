Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

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