Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Погба угрожает «Манчестер Юнайтед» бойкотом

Советский спорт12:13

ABC: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» не отпустит его в «Реал»

Sports.ru11:59

Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»

Чемпионат08:04

Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru09:05

СМИ: Погба объявит бойкот «МЮ», если не перейдет в «Реал»

Матч ТВ08:54

СМИ: Погба объявит бойкот «Манчестер Юнайтед», если его не отпустят в «Реал»

Спорт-Экспресс09:08

Погба хочет перейти только в «Реал»

Soccer.ru02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Обновлено в 13:18
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено в 14:06
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено вчера в 07:25
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Театры

В Петербурге стартует международная театральная олимпиада

Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения

Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах

Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:30
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Футбол

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
Обновлено в 11:59
Здоровье

Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков

Обновлено в 11:50
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Обновлено в 13:00
Футбол

Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Единоборства

Оглашены потенциальные соперники Емельяненко в Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца Федора Емельяненко.
Обновлено в 13:55
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro сертифицированы в России

Смартфоны Xiaomi Mi A3 и Mi 9T Pro были сертифицированы в России, они появились в базе данных Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:04
Общество

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Футбол

У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное