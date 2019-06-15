Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Кино
Российские фильмы будут представлены на Шанхайском кинофестивале
Россия представила фильм кинорежиссера Павла Лунгина «Братство».
Обновлено в 08:16
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Транспорт
В Петербурге установят почти 600 новых остановок
Порядка 590 остановок общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».
Обновлено в 09:59
Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено в 12:31
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Sony Xperia 1 стоит слишком дорого
Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения китайского коллегу Си Цзиньпина.
Обновлено в 11:11
Общество
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Спорт
Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
Обновлено в 12:27
Футбол
Хавбек «Медзи» Аугустыняк рассказал о трансфере в «Урал»
Обновлено в 11:22
Финансы
Центральный банк снизил ключевую ставку
Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Авто
В Италии скоро будет представлен гибридный Jeep Renegade PHEV
Электрический гибридный внедорожник планируют показать в период с 19 по 23 июня 2019 года в итальянском городе Турине.
Обновлено в 12:34
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Слухи приписывают AMD намерения выпустить в этом году 7-нм гибридные процессоры
Если AMD только в июле позволит настольным гибридным процессорам Picasso обосноваться в лиге 12-нм продуктов, то четыре месяца до анонса 7-нм гибридных процессоров — это слишком короткий интервал.
Обновлено в 10:29
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На юге Китая погибли 19 человек в результате наводнений
В южной китайской провинции Гуандун 19 человек погибли из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями.
Обновлено в 02:17
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15