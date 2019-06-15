Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»Евро-футбол.ру 08:30

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es. 26-летний футболист намерен объявить бойкот в том случае, если руководство "красных дьяволов" откажется продавать француза в мадридский клуб.
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СМИ: Погба объявит бойкот «МЮ», если не перейдет в «Реал»

Матч ТВ08:54

ABC: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» не отпустит его в «Реал»

Sports.ru11:59

СМИ: Погба объявит бойкот «Манчестер Юнайтед», если его не отпустят в «Реал»

Спорт-Экспресс09:08

Погба собирается устроить бойкот «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru09:05

Погба угрожает «Манчестер Юнайтед» бойкотом

Советский спорт12:13

Источник: Погба готов устроить бойкот, если «МЮ» откажет ему в переходе в «Реал»

Чемпионат08:04

Погба хочет перейти только в «Реал»

Soccer.ru02:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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