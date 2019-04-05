Футбол

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 02:05

Главная загвоздка в финансовых требованиях хавбека - Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 585 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.
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«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю

Sport24.ru01:30

СМИ: «МЮ» намерен продлить контракт с Погба

Спорт-Экспресс02:45

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделю

Евро-футбол.ру02:05

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Газета.Ru01:33

СМИ: Погба потребовал у руководства МЮ увеличения зарплаты

RT на русском05:19

Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю

Soccer.ru00:04
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