Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделюЕвро-футбол.ру 02:05

Главная загвоздка в финансовых требованиях хавбека - Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 585 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделю

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