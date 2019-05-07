Погба требует от «Реала» увеличить зарплату в случае переходаГазета.Ru 00:46

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в случае перехода в мадридский "Реал" хочет получать гораздо больше денег, сообщает "Советский спорт". По информации Don Balon, французский футболист рассчитывает иметь годовой доход в размере €24 млн вместо нынешних 17, что дорого для "сливочных".

Погба требует от «Реала» увеличить зарплату в случае перехода

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