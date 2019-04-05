Футбол

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денегГазета.Ru 01:33

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с хавбеком Полем Погба, но игок затребовал огромную сумму, передает dailymail. Полузащитник просит существенно увеличить его зарплату на фоне интереса со стороны мадридского "Реала".
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СМИ: «МЮ» намерен продлить контракт с Погба

Спорт-Экспресс02:45

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделю

Евро-футбол.ру02:05

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Газета.Ru01:33

«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю

Sport24.ru01:30

Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю

Soccer.ru00:04
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