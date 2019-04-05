Футбол
Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денегГазета.Ru 01:33
Английский "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с хавбеком Полем Погба, но игок затребовал огромную сумму, передает dailymail. Полузащитник просит существенно увеличить его зарплату на фоне интереса со стороны мадридского "Реала".
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