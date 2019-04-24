Футбол

Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:05

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо решил перейти в мадридский «Реал» этим летом. Как сообщает L’Equipe, игрок сборной Франции уже оповестил о своем решении партнеров по команде.
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СМИ: Погба сообщил одноклубникам, что летом хочет перейти в «Реал»

РИА Новости04:18

Беспокойный Погба

Soccer.ru04:00

L’Equipe: Погба сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал»

Бомбардир.ру01:19

Погба сообщил партнерам в «Манчестер Юнайтед» о желании перейти в «Реал»

Газета.Ru00:15

Погба сообщил партнёрам по «Манчестер Юнайтед» о намерении перейти в «Реал»

Чемпионатвчера в 23:26

Погба сообщил одноклубникам по «МанЮнайтед» о желании перейти в «Реал»

Вести.Ru01:27

Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»

Sport24.ruвчера в 21:05
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Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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