Футбол
Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:05
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо решил перейти в мадридский «Реал» этим летом. Как сообщает L’Equipe, игрок сборной Франции уже оповестил о своем решении партнеров по команде.
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Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на Богатырском
Сегодня, 24 апреля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате чего пострадали четыре человека.
Обновлено в 04:18
Музыка
Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Кино
Вышел трейлер «Золотой перчатки» Фатиха Акина
Мировая премьера фильма состоялась 9 февраля на Берлинском кинофестивале. В России «Золотая перчатка» выйдет в прокат 30 мая.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.
Обновлено в 03:55
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Ким Чен Ын отведал в России каравай
Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»
Обновлено вчера в 22:52
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Авто
Представлен мощный кабриолет Aston Martin DBS Superleggera Volante
Британская компания Aston Martin официально представила новую модель кабриолета Aston Martin DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 02:26
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти
Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».
Обновлено в 05:38
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия "сменила тон разговора" по вопросу задержания украинских моряков после провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:12