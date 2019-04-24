Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»Sport24.ru вчера в 21:05

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твердо решил перейти в мадридский «Реал» этим летом. Как сообщает L’Equipe, игрок сборной Франции уже оповестил о своем решении партнеров по команде.

Погба сообщил партнерам по «МЮ», что хочет перейти в «Реал»

Наука В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на Богатырском Сегодня, 24 апреля, в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин, в результате чего пострадали четыре человека.

Музыка Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!" Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".

Кино Вышел трейлер «Золотой перчатки» Фатиха Акина Мировая премьера фильма состоялась 9 февраля на Берлинском кинофестивале. В России «Золотая перчатка» выйдет в прокат 30 мая.

Происшествия В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки» В Новосибирске суд вынес приговоры трем активистам запрещенного в России движения «Артподготовка», которых обвинили в подготовке в городе массовых беспорядков.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Экономика «Галактика» расширяет производство в Ленинградской области 24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.

Хоккей «Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".

Политика Ким Чен Ын отведал в России каравай Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Авто Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12 Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Авто Представлен мощный кабриолет Aston Martin DBS Superleggera Volante Британская компания Aston Martin официально представила новую модель кабриолета Aston Martin DBS Superleggera Volante.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Общество Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».

Политика Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Россия "сменила тон разговора" по вопросу задержания украинских моряков после провокации в Керченском проливе.

Авто Завод Hino начали строить в Подмосковье Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.

Энергетика Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.