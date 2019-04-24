Футбол
Погба сообщил о намерении уйти из «МЮ» в «Реал»Нева Спорт 01:49
Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сообщил партнёрам по команде, что намерен перейти в состав мадридского «Реала». Как сообщает L’Equipe, футболист недоволен тем, что английский клуб не может гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.
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Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Политика
Нетаньяху решил назвать поселок на Голанских высотах в честь Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выразить благодарность американскому лидеру Дональду Трампу, назвав в его честь новый поселок на Голанах.
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и победил в серии со счётом 4-3
Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Бостон» выиграл четвёртый матч серии и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Politico: администрация США бойкотирует ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме
Президент США Дональд Трамп во вторник обязал свою администрацию бойкотировать традиционный ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который пройдет в эту субботу, 27 апреля.
Обновлено в 02:45
Происшествия
AP: в США насчитали 12,3 млн авто с дефектами подушек безопасности
Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах США насчитало на территории Соединенных Штатов порядка 12,3 млн автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства германско-американского концерна ZF-TRW.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку
По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось
Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль
Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»
Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Футбол
Суперкубок Испании на шесть лет переезжает в Саудовскую Аравию
Федерация футбола Испании настаивает на проведении Суперкубка страны в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 17:42