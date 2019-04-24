Погба сообщил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»Metaratings 03:06

Зидан зазывает Погба в свою команду. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил своим партнёрам по команде, что хочет перейти в «Реал». Как сообщает L’Equipe, 26-летний французский хавбек не собирается продлевать свой контракт с английским клубом, который рассчитан до лета 2021 года.

Погба сообщил игрокам «МЮ» о желании перейти в «Реал»

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