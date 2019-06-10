Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»ProstoProSport 06:52
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, теперь главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 10:30
Общество
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Лучших врачей страны наградят «Призванием»
Если раньше врач стоял у операционного стола, то сегодня хирург может оперировать пациентов, находясь около компьютера и руководя движениями робота-ассистента.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Экономика
Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%
Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.
Обновлено в 09:46
Здоровье
В Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещание в правительстве сообщил, что с 30 мая по 9 июня 25 человек заболели менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики
В программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Суд отпустил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено 08 июня в 15:22
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Финансы
США отложили пошлины на товары из Мексики. Рынки сразу пошли в рост
Полторы недели назад президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошли на мексиканские товары.
Обновлено в 04:46
Музыка
Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ»
Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02