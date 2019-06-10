Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»ProstoProSport 06:52
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, теперь главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей.
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