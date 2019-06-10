Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»ProstoProSport 06:52

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, теперь главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей.
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Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

Советский спорт05:51

СМИ: Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Sportbox.RU06:26

СМИ: Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Матч ТВ06:26

Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус»

Soccer.ru06:13

Погба хочет вернуться с «Ювентус»

Газета.Ru06:33

Погба согласился на переход в «Ювентус»

Чемпионат05:34

Погба готов покинуть «МЮ» и вернуться в «Ювентус»

Евро-футбол.ру06:03
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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Поль Погба
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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