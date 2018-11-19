Футбол

Погба согласился перейти в «Ювентус»
РИА Новости
11:06

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласился вернуться в туринский "Ювентус", утверждает Corriere dello Sport.
РИА Новости11:06

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Погба согласился перейти в «Ювентус»

РИА Новости11:06

СМИ: Погба вернется в «Ювентус»

Sportbox.RU10:10

СМИ: Погба вернется в «Ювентус»

Матч ТВ10:10

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Чемпионат09:45

СМИ: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспресс09:40

В Италии сообщили, что Погба дал согласие на возвращение в «Ювентус»

Советский спорт09:25

СМИ: Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Sport24.ru09:12
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Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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