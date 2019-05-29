Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»Sport24.ru 02:19

По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба. При этом француз согласился пойти на понижение зарплаты. В «Манчестер Юнайтед» хавбек зарабатывает 13 млн евро в год, а в «Реале» будет получать 10 млн.

Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

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