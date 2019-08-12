Футбол

Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 21:17

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
3 фото
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем будущем. Ранее он заявлял о желании перейти в "Реал". Трансферное окно в АПЛ закрылось 8 августа.
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