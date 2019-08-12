Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем будущем. Ранее он заявлял о желании перейти в "Реал". Трансферное окно в АПЛ закрылось 8 августа.

Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

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