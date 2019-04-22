Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»Газета.Ru 16:01

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт". По его словам, тренер всегда говорит то, что думает.

Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»

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